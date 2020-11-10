По состоянию на ноябрь 2020 года 65,5% граждан, то есть 2 трети населения считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% украинцев довольны соответствующим направлением развития государства.

Остальные – 17% – затруднились определиться с ответом. То есть только каждый 6 украинец доволен ситуацией в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Обратите внимание Украинцы доверяют не политикам, а армии и церкви: результаты опроса за октябрь – ноябрь

Граждане о преодолении проблем в государстве

Соответствующее исследование провели специалисты Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий.

Согласно опросу, 19,5% граждан убеждены, что Украина сможет преодолеть проблемы в течение нескольких лет.

граждан убеждены, что Украина сможет преодолеть проблемы в течение нескольких лет. Однако другие 50% населения считают – государство сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе.

населения считают – государство сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе. Также мнением 20,3% граждан является то, что Украина не способна преодолеть проблемы, которые сейчас существуют.

граждан является то, что Украина не способна преодолеть проблемы, которые сейчас существуют. Остальные – 10,2% украинцев, не определились.

Справка. Опрос провели методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.