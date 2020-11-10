Насколько украинцы довольны ситуацией в стране: результаты опроса
По состоянию на ноябрь 2020 года 65,5% граждан, то есть 2 трети населения считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% украинцев довольны соответствующим направлением развития государства.
Остальные – 17% – затруднились определиться с ответом. То есть только каждый 6 украинец доволен ситуацией в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
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Граждане о преодолении проблем в государстве
Соответствующее исследование провели специалисты Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий.
- Согласно опросу, 19,5% граждан убеждены, что Украина сможет преодолеть проблемы в течение нескольких лет.
- Однако другие 50% населения считают – государство сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе.
- Также мнением 20,3% граждан является то, что Украина не способна преодолеть проблемы, которые сейчас существуют.
- Остальные – 10,2% украинцев, не определились.
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