На протяжении серии историй под названием "Страна извне" Ukraїner показал историю священника, который решил переехать из Германии в Украину.

Летом 2020 команда медиапроекта Ukraїner впервые провела экспедицию за рубежом, исследуя украинское сообщество в Германии. Ее результатом стала серия историй под названием "Страна извне".

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Герой второй истории – священник Богдан Пушкарь, в течение 20 лет занимался греко-католическим приходом святого Николая, который стал центром объединения украинцев в баварском городе Бамберг в Германии. Его семья пострадала от операции "Висла", Богдан родился в Польше, а затем переехал в Германию, где завершил обучение в духовной семинарии.

В Германии отец Богдан вместе с другими представителями диаспоры стремился лелеять и поддерживать украинскую культуру, чтобы иметь возможность передать ее потомкам.

Для нас было ясно, что судьба Украины будет решаться в Украине, но нужно было максимально сохранить для дальнейших поколений эти достижения: литературу, историю. Я считаю, что мы как украинцы должны быть послами украинской культуры, украинских интересов в той же Германии, уважая законы, культуру, обычаи этого народа, среди которого мы живем,

– сказал в истории Ukraїner Богдан Пушкарь.

Начиная еще с 1990-х годов, Отец Богдан собирал по всей Германии гуманитарную помощь для Украины, передавал оборудование в украинские больницы, учебные заведения и с 2014 года – в зону боевых действий. Он сплотил вокруг прихода украинскую общину и призвал приходское студенчество создать общественную организацию.

Весной 2020 года Богдан Пушкарь получил статус зарубежного украинца и планирует переезд на свою историческую родину.

Узнайте больше из видеоистории:

Справка. Экспедиция Германией реализована в сотрудничестве с ОО "Ателье культуры и спорта" вместе с Фондом "Память, ответственность и будущее" (EVZ), программами "MEET UP! Немецко-украинские встречи молодежи" и "Культура для перемен" при поддержке Украинского культурного фонда.

Напомним, ранее Ukraїner показал историю Мартина Дитце и Натальи Костяк. Супруги почти 10 лет живут в Гамбурге, где основали немецко-украинское культурное общество.