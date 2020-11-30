В НАТО собираются продолжить укрепление своих позиций в Черноморском регионе. В частности, к этому активнее будут привлекать Украину и Грузию, которые желают вступить в Альянс.

НАТО уже заметно увеличило свое присутствие в регионе из-за того, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии. Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

Смотрите также Как предотвратить российскую аннексию Черного и Азовского морей: ответ генерал-лейтенанта

"Черноморский регион – стратегически важен для НАТО и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами Украиной и Грузией, а также тремя странами – Болгарией, Турцией и Румынией. НАТО имеет огромное присутствие в регионе: у нас есть морское присутствие, а также многонациональная бригада, возглавляемая Румынией", – подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Альянс повышает как политическую, так и практическую поддержку.

Мы видим, что Россия повышает военное присутствие, в частности, в Крыму, именно поэтому нам надо и в дальнейшем укреплять свои позиции,

– уточнил генсек.

Мнение Ходжес о вступлении Украины в НАТО: Оккупация Донбасса и Крыма – преграда

Заметим, что в НАТО также выразили обеспокоенность укреплением позиций России после событий в Беларуси и Карабахе.

Столтенберг также рассказал, что россияне модернизируют собственный ядерный арсенал и разворачивают новые ракеты и силы от крайнего севера и до Ливии и Сирии.