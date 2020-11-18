Россия активно милитаризует оккупированный Крым. В то же время одной из задач НАТО является уменьшение влияния России и обеспечение безопасности в этом регионе.

Такую информацию рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum". Об этом сообщает Укринформ.

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Россия милитаризует Крым

По его словам, видно, что Россия делает в Крыму: она активно милитаризует нелегально оккупированный полуостров.

Это подрывает торговые маршруты и угрожает безопасности. НАТО должна продемонстрировать серьезность по поводу защиты Черного моря и обеспечить безопасность навигации в Черном море,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что для реализации задачи по усилению безопасности в Черноморском регионе НАТО должна активно привлекать Украину и Грузию.

Риск для Черноморского региона

Также глава МИД Украины рассказал, что огромным риском для безопасности Черноморского региона является возможное размещение Москвой ядерных компонентов в оккупированном Крыму.

Что Украина ожидает от Вашингтона

Кулеба отреагировал и на вопрос избрания президентом США Джона Байдена. Он подчеркнул: "Украина ожидает от Вашингтона лидерства в реагировании на глобальный кризис и вызовы, одним из которых является безопасность в регионе Черного моря".