В НАТО говорят о возвращении политики открытых дверей: хотят предоставить Грузии план действий
На саммите НАТО в 2021 году планируют рассмотреть вопрос о возврате к политике открытых дверей. Вместе с тем и вопрос о том, чтобы предоставить Грузии план действий по членству в Альянсе.
Спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай сказал в интервью Первому каналу Грузии. Об этом говорится на портале "Грузия онлайн".
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Он отметил, что в НАТО действительно активно ведут дискуссии о политике открытых дверей. Впрочем назвать точную дату передачи плана действий по вступлению Грузии пока не могут.
Однако могу подтвердить, что здесь, в НАТО, идет действительно активная дискуссия о политике открытых дверей, и это не будет обычным заявлением, которые мы делаем раз в 3 месяца,
– заявил Аппатурай.
Напомним, ранее сообщалось, что с Грузией на техническом уровне достигли согласия. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего плана действий в Тбилиси в основном уже выполнили. Поэтому страна в перспективе должна была бы стать 31 членом НАТО.
Что такое план действий?
План действий по членству (ПДЧ) – это программа НАТО по предоставлению консультаций, помощи и практической поддержки стран, которые хотят вступить в Альянс. Он учитывает индивидуальные потребности государств,
Процесс помощи странам-претендентам во многом основывается на опыте, приобретенном в результате присоединения к Альянсу Польши, Венгрии и Чешской Республики, вступивших в НАТО в 1999 году в рамках первого раунда расширения после завершения холодной войны.
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