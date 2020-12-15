В НАТО высказались относительно недавних событий, которые внесли раздор среди стран Альянса. Там недовольны санкциями США против Турции за покупку российских систем противовоздушной обороны С-400. В то же время в НАТО обеспокоены решением Анкары по закупке этого вооружения.

Заметим, что и США, и Турция являются членами НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе заявил, что сожалеет, что странам приходится вводить санкции друг против друга, пишет 24 канал.

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Я жалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также обеспокоен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400,

– отметил Столтенберг.

Накануне США ввели санкции против Турции за покупку российских систем ПВО С-400.

Что предусматривают санкции:

Под американские санкции попали 4 турецких чиновника и Управление оборонной индустрии Турции.

Санкции США против Турции остановят все американские экспортные лицензии и разрешения для турецкого SSB. Также они заморозят активы и визовые разрешения для руководителей учреждения.

Как отреагировала Турция

В министерстве иностранных дел Турции возмутились таким решением США. Ведомство призвало американское правительство "как можно скорее исправить серьезную ошибку".

Там также отметили, что утверждение США о том, что системы С-400 поставят под угрозу системе НАТО, не имеют технического обоснования.

Что этому предшествовало: