В НАТО не планируют возобновлять военное сотрудничество с Россией. Оно прекратилось после того, как в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым.

В частности, не будет совместных военных учений. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщает Укринформ. Актуально Уникальные разработки НАТО: от воздушных шаров в стратосфере до пластырей, заживляющих раны НАТО не планирует никаких учений с Россией. Наше практическое сотрудничество остается остановленным в результате незаконной и неоправданной аннексии Крыма у Украины в 2014 году,

– говорится в сообщении. Обратите внимание! Российские СМИ 10 декабря опубликовали фейк, что корабли ВМФ России в декабре 2021 года проведут совместные учения с военными кораблями стран НАТО. Альянс также обнародовал аналитический доклад "НАТО 2030". Там говорилось, что Россия является источником глубочайшего геополитического вызова для всего Альянса.

Россия продолжает агрессию против Украины и Грузии, а также существенно наращивает присутствие военных сил в широтах Севера и в Северной Атлантике.

Кроме того, Россия наращивает военно-воздушные и военно-морские возможности в Баренцевом, Черном и Средиземном морях.