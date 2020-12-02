Россия цинично пренебрегает международными правом и не уважает территориальную целостность стран-соседей. Речь идет об Украине, Беларуси, Молдове и Грузии, где Кремль уже давно разместил свои войска.

В НАТО обеспокоены действиями России в отношении стран-соседей, а также отметили, что поддерживают территориальную целостность Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время первого дня переговоров министров иностранных дел Альянса, сообщает 24 канал.

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Столтенберг подчеркнул, что Россия разместила войска с нарушением пожеланий различных правительств в нашем соседстве. Он также напомнил, что именно Россия незаконно оккупировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать Восточную Украину.

Кроме того, российские войска есть в частях Грузии и в молдавском Приднестровье. И это, по словам генсека НАТО, является нарушением территориальной целостности Молдовы.

Члены НАТО твердо поддерживают территориальную целостность и независимость Молдовы и Беларуси. Будущее Беларуси должны решать ее жители. Мы, конечно, обеспокоены тем, что видим, в том числе репрессии против мирных демонстрантов и отсутствие уважения к основным демократическим правам в Беларуси,

– подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что НАТО должно оставить за народом Беларуси решение относительно будущего своей страны. В конце речи генсек НАТО в очередной раз заявил, что иностранного вмешательства быть не должно.

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Переговоры министров иностранных дел НАТО: о чем говорили

Во вторник, 1 декабря, состоялось первое заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Переговоры проходят с 1 по 2 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

из-за пандемии коронавируса. На нем НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире, в частности в контексте событий в Нагорном Карабахе и Беларуси.

После первого дня переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе поддерживают диалог между США и Россией по ограничению количества ядерного оружия.