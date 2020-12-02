Не уважает международное право: в НАТО возмутились действиями России в отношении Украины
Россия цинично пренебрегает международными правом и не уважает территориальную целостность стран-соседей. Речь идет об Украине, Беларуси, Молдове и Грузии, где Кремль уже давно разместил свои войска.
В НАТО обеспокоены действиями России в отношении стран-соседей, а также отметили, что поддерживают территориальную целостность Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время первого дня переговоров министров иностранных дел Альянса, сообщает 24 канал.
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Столтенберг подчеркнул, что Россия разместила войска с нарушением пожеланий различных правительств в нашем соседстве. Он также напомнил, что именно Россия незаконно оккупировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать Восточную Украину.
Кроме того, российские войска есть в частях Грузии и в молдавском Приднестровье. И это, по словам генсека НАТО, является нарушением территориальной целостности Молдовы.
Члены НАТО твердо поддерживают территориальную целостность и независимость Молдовы и Беларуси. Будущее Беларуси должны решать ее жители. Мы, конечно, обеспокоены тем, что видим, в том числе репрессии против мирных демонстрантов и отсутствие уважения к основным демократическим правам в Беларуси,
– подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что НАТО должно оставить за народом Беларуси решение относительно будущего своей страны. В конце речи генсек НАТО в очередной раз заявил, что иностранного вмешательства быть не должно.
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Переговоры министров иностранных дел НАТО: о чем говорили
- Во вторник, 1 декабря, состоялось первое заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Переговоры проходят с 1 по 2 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.
- На нем НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире, в частности в контексте событий в Нагорном Карабахе и Беларуси.
- После первого дня переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе поддерживают диалог между США и Россией по ограничению количества ядерного оружия.
Что известно о НАТО?
Это международная организация, созданная еще в 1949 году для коллективной обороны стран Западной Европы и Северной Америки. Интересно, что НАТО не имеет собственных вооруженных сил, а в распоряжении альянса находятся вооруженные силы стран-членов.
Сейчас Украина имеет статус Особого партнера Альянса, а наши военные принимают участие в совместных учениях. Нередко корабли НАТО заходят в акватории украинских морей, чтобы усилить военное присутствие в регионах.
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