Покушение на российского оппозиционера Алексея Навального в российском Томске могла совершить спецгруппа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения. Они могли действовать под прикрытием Института криминалистики Федеральной службы безопасности.

Лиц, причастных к отравлению Навального, установили с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с офлайновыми базами данных. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.

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По пятам за Навальным

Проанализировав базы данных авиаперелетов, расследователи выяснили, что участники группы летали в десятки городов России – туда же, куда летал Навальный.

Начиная с 2017 года фактически в каждую такую поездку отправлялись 2–3 оперативника. Их состав постоянно чередовался, они покупали билеты то под настоящими, то под вымышленными именами.

Более того, ФСБшники старались летать не теми же рейсами, что и Навальный, а параллельными, часто – из других аэропортов Москвы. Основная их активность пришлась на 2017 год. Именно тогда Навальный объявил о желании участвовать в выборах президента. Также высокой была активность и в 2020 году.

Всего к операциям по отравлению могли быть причастны по меньшей мере 15 человек, 8 из них были привлечены непосредственно к отравлению Навального.

Кто мог отравить оппозиционера

Все участники преступной группы, по словам журналистов-расследователей, имеют разный бэкграунд: от медиков до специалистов по химическому оружию. Так, к неудачной попытке убийства российского оппозиционера, по данным журналистов, причастны:

Станислав Макшаков (полковник, работал в институте, занимавшемся программой разработки "Новичка");

Олег Таякин (псевдоним "Тарасов", медик);

Алексей Александров ("Фролов", бывший врач скорой, военный врач);

Иван Осипов ("Спиридонов", врач);

Константин Кудрявцев ("Соколов", военный, окончил Российскую академию военной химико-биологической защиты);

Алексей Кривощеков (бывший чиновник Минобороны РФ);

Михаил Швец ("Степанов", сотрудник ФСБ);

Владимир Паняев (сотрудник ФСБ, до отравления Навального жил с ним в одном доме).

В поездку в Новосибирск и Томск вместе с Навальным отправились Александров, Осипов и Паняев.

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Не первое отравление

Авторы расследования также утверждают, что в Томске была предпринята уже вторая попытка отравления Навального. Дело в том, что за 2 месяца до этого те же сотрудники якобы совершили покушение на него. Впрочем, тогда пострадала жена политика Юлия.

В июле Навальный с женой собрался в 15-дневный отпуск на берегу Балтийского моря. За ними якобы вылетели и 3 оперативника: Александров ("Фролов"), Швец и Паняев, которые в этот период неоднократно говорили по телефону с полковником Макшаковым, а тот – со своим начальством.



Переговоры ФСБшников в июле / изображение The Insider

Сотрудники гостиницы, где остановились Навальные, подтверждали, что за день до их приезда "пришли несколько человек в штатском, разговаривали с начальством, потом заходили в номера, что-то там делали и ушли".

На четвертый день отпуска Юлия Навальная жаловалась на резкое ухудшение здоровья, впрочем, женщина не теряла сознание и через некоторое время выздоровела.

Расследователи предполагают, что это была неудачная попытка отравления "Новичком". Дело в том, что особые симптомы могут не возникать, если жертва получила дозу меньшую летальной. В таком случае она может иметь лишь временные моторные или дыхательные проблемы.

Как Навальный отреагировал на расследование

Навальный, комментируя расследование, назвал попытку отравить его "государственным терроризмом".

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Загляните в словарь и прочитайте определение понятия "государственный терроризм". Это самое оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия. Я и раньше говорил, что попытка моего убийства – указание Путина. А сейчас со всеми фактами я утверждаю: по приказу президента Путина сотрудники ФСБ организовывали террористический акт,

– сказал он.

Обратите внимание! Алексея Навального отравили "Новичком" в августе. Политику стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Судно совершило экстренную посадку в Омске, где оппозиционера срочно отправили в реанимацию местной больницы. Через какое-то время удалось договориться о разрешении отвезти Навального на лечение в Германию. Там он находится до сих пор. Подробнее – читайте по ссылке.