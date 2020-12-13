Российского оппозиционера Алексея Навального пытались повторно отравить. Это произошло накануне вылета политика на лечение в Берлин.

Попытку повторного отравления осуществили вероятные агенты российской госбезопасности. Об этом со ссылкой на анонимные источники в западной разведке сообщает Time.

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После неудачной попытки убить его (Навального – 24 канал) с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить заядлого критика президента Владимира Путина второй дозой яда,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, это было сделано для того, чтобы в Берлин Навальный прибыл уже мертвым.

Обратите внимание! Еще в октябре немецкие эксперты предположили, что Навальный мог выпить яд дважды.

Что известно об отравлении Навального