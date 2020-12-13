Навального пытались отравить во второй раз – СМИ
Российского оппозиционера Алексея Навального пытались повторно отравить. Это произошло накануне вылета политика на лечение в Берлин.
Попытку повторного отравления осуществили вероятные агенты российской госбезопасности. Об этом со ссылкой на анонимные источники в западной разведке сообщает Time.
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После неудачной попытки убить его (Навального – 24 канал) с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить заядлого критика президента Владимира Путина второй дозой яда,
– говорится в сообщении.
По данным СМИ, это было сделано для того, чтобы в Берлин Навальный прибыл уже мертвым.
Что известно об отравлении Навального
- Российского оппозиционера отравили 20 августа 2020 года.
- Некоторое время политик находился в коме.
- Впоследствии в европейских лабораториях специалисты установили, что Навальный был отравлен "Новичком".
- Сейчас оппозиционер проходит реабилитацию в Германии.
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