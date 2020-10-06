Это как дементоры из "Гарри Поттера", – Навальный описал Дудю ощущение на грани жизни и смерти
Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю описал самочувствие после отравления химическим оружием из семьи "Новичка". По словам политика, он сразу понял, что умирает.
В аэропорту Томска Навальный не испытывал никаких последствий отравления. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.
Обратите внимание Я не хочу быть лидером оппозиции в изгнании, – Навальный
Однако уже в первые мгновения после взлета политик понял, что постепенно теряет реальность. Самочувствие стремительно ухудшалось, Навальный не мог сообразить почему. Это не было похоже на проблемы с сердцем, желудком или простудой. Никакой боли, только предчувствие смерти.
Наиболее близкое описание – дементор в "Гарри Поттере". Тебе не больно, а жизнь исчезает,
– признался Навальный.
Бортпроводнику он смог сказать лишь, что "меня отравили, я сейчас умру" а тогда просто лег на пол. По словам Навального, он уже не сомневался, что умрет. Свое самочувствие в тот момент политик описал как "весь организм тебе говорит: Алексей, время прощаться".
"Жизнь перед глазами не пролетала"
Оппозиционер рассказал, что, находясь на грани со смертью, он не видел флешбеков из собственного прошлого. Галлюцинации начались уже в больнице, когда политика ввели в кому.
Я был на жесткой наркоте, а тогда меня снимали с этой наркоты. Я почувствовал полусмерть, тогда кому, а тогда еще и наркотические галлюцинации,
– рассказал политик.
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Что известно об отравлении Навального
- 20 сентября Навальный летел из Томска в Москву. Во время рейса политику стало плохо. Самолет экстренно остановили в Омске.
- Оппозиционера спасали в немецкой клинике "Шарите". Результаты экспертиз показали, что
- Навального отравили нервно-паралитическим оружием из семьи химического оружия "Новичок".
- В сентябре Навальный вышел из комы. Сейчас его самочувствие улучшается.