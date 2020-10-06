Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю описал самочувствие после отравления химическим оружием из семьи "Новичка". По словам политика, он сразу понял, что умирает.

В аэропорту Томска Навальный не испытывал никаких последствий отравления. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

Обратите внимание Я не хочу быть лидером оппозиции в изгнании, – Навальный

Однако уже в первые мгновения после взлета политик понял, что постепенно теряет реальность. Самочувствие стремительно ухудшалось, Навальный не мог сообразить почему. Это не было похоже на проблемы с сердцем, желудком или простудой. Никакой боли, только предчувствие смерти.

Наиболее близкое описание – дементор в "Гарри Поттере". Тебе не больно, а жизнь исчезает,

– признался Навальный.

Обратите внимание! Дементоры – вымышленные персонажи из вселенной "Гарри Поттера". Слепые существа, которые питаются человеческими эмоциями. Дементоры высасывают душу человека.

Бортпроводнику он смог сказать лишь, что "меня отравили, я сейчас умру" а тогда просто лег на пол. По словам Навального, он уже не сомневался, что умрет. Свое самочувствие в тот момент политик описал как "весь организм тебе говорит: Алексей, время прощаться".

"Жизнь перед глазами не пролетала"

Оппозиционер рассказал, что, находясь на грани со смертью, он не видел флешбеков из собственного прошлого. Галлюцинации начались уже в больнице, когда политика ввели в кому.

Я был на жесткой наркоте, а тогда меня снимали с этой наркоты. Я почувствовал полусмерть, тогда кому, а тогда еще и наркотические галлюцинации,

– рассказал политик.

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Что известно об отравлении Навального