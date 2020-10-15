В силовых структурах Германии считают, что яд для Алексея Навального растворили в воде или чае. Немецкие эксперты предполагают, что жидкость с "Новичком" российский оппозиционер выпил дважды.

Вероятнее всего, что Навальный принял жидкость с "Новичком" в аэропорту перед полетом, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в силовых структурах Германии.

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Вместе с тем немецкие ученые нашли следы "Новичка" в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке, из которой оппозиционер пил воду в отеле перед выездом в аэропорт.

Это может означать, что Навальный контактировал с ядом еще перед прибытием в аэропорт или что, возможно, его отравили дважды,

– пишет NYT.

Кого обвиняют в отравлении Навального

Сам российский оппозиционер полностью убежден, что ответственен за его отравление лично президент России Владимир Путин. Мол, именно он хотел от него избавиться.

В то же время Европейский Союз из-за отравления одобрил санкции против 6 россиян, среди которых есть довольно близкие к Путину: