Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет как можно быстрее вернуться в Россию. Но его возвращению предшествует реабилитация, которую он пока еще проходит в Германии.

Впрочем, медики пока не дают прогнозов относительно сроков полного восстановления политика. О своем состоянии, возвращении в Россию и предположении, что его там могут отравить второй раз Навальный рассказал в прямом эфире ютюб-канала "Навальный Live".

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Моя задача – как можно скорее восстановиться и вернуться в Россию. Но восстановиться при этом, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хоть шанс какой-то. Потому что прямо сейчас я бы, наверное, не вытянул,

– уточнил оппозиционер.

Заметим, что в Кремле неоднократно отвергали обвинения о причастности к отравлению Алексея Навального. В частности, после введения Европой в связи с этим санкций против России отравление оппозиционера прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, что, если бы власть хотела кого-то отравить, то вряд ли отправила бы на лечение в Германию.

Отравление Алексея Навального: коротко о главном

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили в августе 2020 года.

Оппозиционеру стало плохо на борту самолета, который следовал из российского Томска в Москву,

После лечения в Омске, где самолет экстренно посадили из-за состояния политика, Навального в коме вывезли в Берлин на лечение.

Европейские лаборатории пришли к выводу, что оппозиционера отравили "Новичком".

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