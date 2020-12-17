Расследование отравления Навального создает новую ситуацию. И снаружи путинской системы, и внутри.

"Жирная точка"

Навальный 12 лет, начиная с 2008 года опубликовал десятки текстов, разоблачающих отдельных высших деятелей российской политики и бизнеса. Для широких кругов читателей в России и за рубежом эти расследования создавали картину коррумпированности окружения Путина. Однако и сам Путин, и его окружение, как казалось, адаптировались к этим расследованиям.

Чиатайте также Когда президент – террорист: что показало отравление Навального

Было много различных "смягчающих" версий, которые позволяли вывести Путина из-под ответственности. В отношении многочисленных злодеяний, получивших публичное освещение, высший класс России мог рассчитывать на различные "версии смягчения": Навальный работает в интересах Путина, как "санитар леса", Навальный помогает Путину поддерживать "баланс башен", т.е. кремлевских кланов. Отдельные события – убийство Немцова, сбитый боинг, покушения за рубежом и так далее – все это можно было интерпретировать как "эксцесс исполнителей".

Внутри самой системы многие могли считать, что преступления совершаются различными "прокси" – кадыровцами, пригожинцами и др. Значительная часть зарубежной аудитории, в том числе и европейские политики, работающие с Россией, могли принимать публичные объяснения Путина в отношении этих событий.

Интерпретации путинизма как "мафия-state" оспаривались как слишком "метафорические". Теперь во всем этом поставлена "жирная точка".

Как одно расследование выбило стул из-под ног Путина

Все участники политических и деловых коммуникаций вокруг Кремля – как внутри системы, так и вне – теперь имеют дело с расследованием, которое показало, что группа сотрудников ФСБ в течение трех лет экспериментировала с боевым ядом на семье Алексея Навального, используя всю инфраструктуру ФСБ – поддельные паспорта, поддержку региональных УФСБ, специальные научные центры. Целью этих трехлетних экспериментов было установление возможности "убийства без доказательств".

Жертвой этого чудовищного эксперимента могли оказаться не только Навальный, но и его жена, и дети. Все это не могло происходить без Бортникова, а значит и без Путина. Это была долгосрочная операция, и она не может быть интерпретирована как "эксцесс", "ошибка исполнителя" (как это для многих было с боингом) или "выход за рамки полномочий" (как это было с убийством кадыровцами Немцова).

Поэтому расследование не только замыкает 12-летнюю политическую биографию Навального, делая его в итоге человеком, на котором споткнулись не только "Дерипаска с Проходько" или "Усманов с Медведевым", но теперь и Путин.

Навальный этим расследованием превращается в новую фигуру. Это расследование замыкает всю историю "путинской системы", а возможно и весь постсоветский транзит. Она выбивает табуретку из-под ног всех коллаборантов Путина в Европе – и Шредера, и Платцека, и всех сторонников "бизнеса as usual". И на мой взгляд, она создает новую ситуацию и внутри самой системы и ее верхних эшелонов, поскольку перед многими ставит вопрос о том, каковы вообще дальнейшие основания оставаться внутри системы.

Рекомендуем! Навального пытались отравить во второй раз – СМИ

Это расследование по последствиям гораздо значительнее, чем, например, санкции, к которым путинская верхушка адаптирована. Чудовищность этой истории повлияет на все, что имеется: на участие Кремля в минских соглашениях по Украине, на "Северный поток-2", на политические коммуникации в Евразии, на положение российских госкорпораций и их руководства, на все формы российского продвижения в мире. Эта история ведет к окончательному переосмыслению путинизма для тех людей, которые не собирались этого делать ранее.

Картина трехлетней спецоперации, в которой "подтравливали" семью российского оппозиционера с целью проверки действия боевого вещества, которое в дальнейшем могло бы применяться в отношении кого угодно, – это выходит за пределы вообще каких-либо аргументаций в пользу Кремля – "геополитических", "политики нацинтересов", "эксцесса исполнителя" и т.д

Автор: Александр Морозов

Источник: Facebook