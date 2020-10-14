Навальный рассказал, сколько стоило лечение в Германии и кто оплатил
Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил детали расходов на лечение заграницей. В частности, счет в немецкой больнице составляет 49 900 евро. Средства внесли российские предприниматели и экономисты.
Также оппозиционер отметил, что транспортировка самолетом в Германию стоила 79 тысяч евро. Об этом он написал в своем Инстаграме.
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Почти 50 тысяч евро в клинике "Шарите" в складчину внесли:
- предприниматель Евгений Чичваркин;
- экономист Сергей Олексашенко;
- IT-специалист Роман Иванов.
Навальный также указал, что за транспортировку заграницу заплатил бизнесмен Борис Зимин.
По его словам, в целом расходы сейчас выглядят следующим образом:
- самолет, которым оппозиционера привезли в Германию;
- лечение в клинике;
- реабилитация и проживание вне больницы.
"Сколько будет стоить дальнейшее проживание и лечение – непонятно, ведь неизвестен срок восстановления", – отметил он.
В России заблокировали счета Навального
Алексей Навальный также написал, что в России заблокировали не только его банковские счета, но и членов семьи.
Кроме этого, в Москве наложили арест на квартиру, в которой проживал оппозиционер.