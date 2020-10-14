Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил детали расходов на лечение заграницей. В частности, счет в немецкой больнице составляет 49 900 евро. Средства внесли российские предприниматели и экономисты.

Также оппозиционер отметил, что транспортировка самолетом в Германию стоила 79 тысяч евро. Об этом он написал в своем Инстаграме.

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Почти 50 тысяч евро в клинике "Шарите" в складчину внесли:

предприниматель Евгений Чичваркин;

экономист Сергей Олексашенко;

IT-специалист Роман Иванов.

Навальный также указал, что за транспортировку заграницу заплатил бизнесмен Борис Зимин.

По его словам, в целом расходы сейчас выглядят следующим образом:

самолет, которым оппозиционера привезли в Германию; лечение в клинике; реабилитация и проживание вне больницы.

"Сколько будет стоить дальнейшее проживание и лечение – непонятно, ведь неизвестен срок восстановления", – отметил он.

В России заблокировали счета Навального

Алексей Навальный также написал, что в России заблокировали не только его банковские счета, но и членов семьи.

Кроме этого, в Москве наложили арест на квартиру, в которой проживал оппозиционер.

Справка. Немецкие врачи обнаружили, что Алексея Навального отравили химическим оружием из семьи "Новичок". Его следы нашли не только на коже, в крови и моче Навального, но и на бутылке, из которой он пил. В то же время Россия отрицает этот факт. Оппозиционер в отравлении обвиняет лично Путина. Тот же заявляет, что активист якобы отравился сам. Больше читайте на 24 канале.