Российский оппозиционер Алексей Навальный записал свое первое видеообращение после отравления "Новичком". Он выразил убеждение, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин.

Свое первое после лечения видеообращение Алексей Навальный опубликовал на собственном ютуб-канале.

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Привет, это Навальный. Я рад, что снова могу сказать эту фразу, хотя в какой-то момент я считал, что больше никогда этого не буду говорить. Да я снова здесь и хочу сказать три важные вещи. Первое – я вижу, что происходит, и понимаю, что Кремль просто мечтает, чтобы я не вернулся,

– заявил политик.

По его словам, именно ради этого российская власть ежедневно выдает "странные и довольно агрессивные высказывания", которые имеют целью его запугать. Более того, единственным подозреваемым в России в деле об отравлении Навального будет он сам.

"Но я подтверждаю, что вернусь в Россию, продолжу свою работу, и ни одна другая возможность не рассматривается. Второе – я действительно считаю, что за покушением на меня стоит президент России Владимир Путин. Мне кажется, что все события, которые продолжаются прямо сейчас, указывают именно на это", – подчеркнул Алексей Навальный.

Он отметил, что когда кому-то кирпичом проломили голову или пытались застрелить, то, логично, правоохранительные органы откроют уголовное дело. Поэтому он риторически спросил, почему до сих пор этого не сделали из-за попытки убить его.

Почему в моем случае уголовного дела нет, ничего нет? Я не знаю, где моя одежда, не могу получить доступ к собственным медицинским документам. Сроки расследования истекли давно, но ничего не происходит,

- подчеркнул оппозиционер.

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Политик также отметил абсурдность постоянных обращений в Германию. Мол, его отравили в российском городе, а сознание он потерял в российском самолете на территории России. Поэтому он призывает к российскому расследованию с российским правосудием.

"И третье – самое важное. Я хочу вас всех поблагодарить за поддержку, которую вы мне оказали. Мне кажется, что эта огромная поддержка материализовалась и помогла мне выбраться", – резюмировал Навальный.

Видеообращение Алексея Навального: смотрите видео