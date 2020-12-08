Разрушительное наводнение в Италии: погибли минимум 11 человек – фото, видео последствий стихии
Часть Италии с 4 декабря накрыла мощная непогода. Бури, сильные дожди и снегопады переросли в наводнения. В результате по меньшей мере 11 человек погибли.
Об ужасной зимней непогоде в Италии и ее последствиях сообщает Floodlist.com.
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По информации министерства внутренних дел Италии, серьезно пострадали такие регионы:
- Венето;
- Фриули-Венеция-Джулия;
- Эмилия-Романья;
- Пьемонт;
- Ломбардия;
- Тоскана.
В период с 5 по 7 декабря спасатели провели примерно 2 500 операций:
- 1 000 – в Венето;
- 300 – в Эмилии-Романье;
- 150 – во Фриуле-Венеция-Джулия.
Сейчас известно о по меньшей мере 11 жертвах непогоды.
Ситуация в регионах
- В ночь с 7 на 8 декабря шторм задел и столицу – город Рим. Там затопило дороги, а ураганный ветер поломал деревья.
- Самой сложной 7 декабря была ситуация на реке Панаро в регионе Эмилия-Романья. Сильно пострадали жители Нонантола, а в городе Модена водой размыло прибрежную дорогу.
- В Венеции 8 декабря максимальный уровень воды в городе достигал 122 сантиметров. Уже после обеда власти опубликовали прогноз, согласно которому ожидали подъем уже до 145 сантиметров. Погодные условия назвали "ужасными" и "драматическими".
- В коммуне Битти, что в регионе Сардиния, эвакуировали примерно 70 человек. Заместитель мэра Джузеппе Пала отметил, что наводнение парализовало коммерческую деятельность. Не работают примерно 70% всех предприятий, в том числе и все 3 местных хлебозавода и предприятия общественного питания.
Последствия наводнений в Италии: Фото Twitter Vigili del Fuoco, Adnkronos, Arianna
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