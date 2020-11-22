На юге Италии после мощных осадков началось наводнение. Больше всего пострадали провинции Кротоне и Палермо. В нескольких регионах страны чрезвычайные службы объявили оранжевый уровень тревоги.

Из-за наводнения возникли проблемы с сообщением

В муниципалитете Мелисса, что в Кротоне, упал автомобильный мост. К счастью, в результате никто не пострадал. Об этом информирует издание ANSA.

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Некоторые автомобильные пути перекрыли, транспортное сообщение нарушено. Даже до аэропорта Палермо было сложно добраться поездом, только около 10:00 22 ноября железнодорожное движение стабилизировалось.



В Мелиссе обрушился мост / Фото ANSA

Проблемы и на островной части страны. На Липарских островах, что к северу от Сицилии, мощные порывы ветра. Сообщения с материком нет с 21 ноября.

Синоптики предупреждают о штормовом ветре

Синоптики предупреждают, что непогода будет держать в плену регион Калабрия еще в течение дня. Метеорологи предупреждают о штормовом ветре, наибольшие порывы которого на побережье.

Больше всего пострадала Калабрия / Фото ANSA​

Spare a thought for Italy today, there's a terrible flood going on in the Calabria region pic.twitter.com/B0gz5oxn1p — Francesca Tacchi ★ Italian history & shitposting (@jackdaw_writes) November 21, 2020

Смотрите видео из провинции Кротоне:​