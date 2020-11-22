Высокая вода на юге Италии: затопленные дороги и проблемы с транспортом – фото и видео
На юге Италии после мощных осадков началось наводнение. Больше всего пострадали провинции Кротоне и Палермо. В нескольких регионах страны чрезвычайные службы объявили оранжевый уровень тревоги.
Из-за наводнения возникли проблемы с сообщением
В муниципалитете Мелисса, что в Кротоне, упал автомобильный мост. К счастью, в результате никто не пострадал. Об этом информирует издание ANSA.
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Некоторые автомобильные пути перекрыли, транспортное сообщение нарушено. Даже до аэропорта Палермо было сложно добраться поездом, только около 10:00 22 ноября железнодорожное движение стабилизировалось.
В Мелиссе обрушился мост / Фото ANSA
Проблемы и на островной части страны. На Липарских островах, что к северу от Сицилии, мощные порывы ветра. Сообщения с материком нет с 21 ноября.
Синоптики предупреждают о штормовом ветре
Синоптики предупреждают, что непогода будет держать в плену регион Калабрия еще в течение дня. Метеорологи предупреждают о штормовом ветре, наибольшие порывы которого на побережье.
Больше всего пострадала Калабрия / Фото ANSA
Смотрите видео из провинции Кротоне:
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