В течение нескольких дней на острове Крит, что в Греции, шли мощные дожди. После этого 10 ноября началось наводнение, которое нанесло немалый ущерб домам и имуществу местных жителей.

Машины сносили потоки ила

Только за сутки на острове выпало 250 миллиметров осадков. Дожди не прекращались в течение нескольких дней. Об этом сообщает Greek City Times.

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От высокой воды спасли десятки людей. Некоторые из них сидели на крышах домов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Однако затопило сотни жилых домов, а машины просто сносили мощные потоки воды и ила.

Пострадала столица Крита – Ираклион

Пострадала и столица острова – Ираклион. Людям до сих пор рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу. Не работают и учебные заведения.

Именно восточная часть Ираклиона, а также небольшие городки и деревни больше всего пострадали от высокой воды.

Смотрите фото ужасного наводнения / Фото из СМИ:

Смотрите видео с Крита:

Heavy rains and flash floods hit Greek island of Crete, turning roads into rivers. pic.twitter.com/kjk4nHLoLs — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 11, 2020

Minoan palace in Malia, Crete floods after failure of drainage system during heavy rain https://t.co/7y3SgNs3CY pic.twitter.com/LObhz8TGmO — Greekcitytimes (@greekcitytimes) November 12, 2020

Dozens rescued after flash floods hit Crete, Greece - 10 inches of rain in 24 hours https://t.co/ViEgPoPCLz #grandsolar — Grand Solar Minimum (@grand_solar) November 11, 2020