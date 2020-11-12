Стихия нанесла удар по Криту: жуткие фото и видео наводнения
В течение нескольких дней на острове Крит, что в Греции, шли мощные дожди. После этого 10 ноября началось наводнение, которое нанесло немалый ущерб домам и имуществу местных жителей.
Машины сносили потоки ила
Только за сутки на острове выпало 250 миллиметров осадков. Дожди не прекращались в течение нескольких дней. Об этом сообщает Greek City Times.
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От высокой воды спасли десятки людей. Некоторые из них сидели на крышах домов. По предварительной информации, пострадавших нет.
Однако затопило сотни жилых домов, а машины просто сносили мощные потоки воды и ила.
Пострадала столица Крита – Ираклион
Пострадала и столица острова – Ираклион. Людям до сих пор рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу. Не работают и учебные заведения.
Именно восточная часть Ираклиона, а также небольшие городки и деревни больше всего пострадали от высокой воды.
Смотрите фото ужасного наводнения / Фото из СМИ:
Смотрите видео с Крита:
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