Во Вьетнаме по меньшей мере 70 человек стали жертвами масштабного наводнения. Оползни, которые оно вызвало, обрушились на казармы. 11 военных погибли, еще 11 пропали без вести.

Если спасти армейцев из-под завалов не удастся, это станет самой большой военной потерей в мирное время. Об этом заявили в Минобороны Вьетнама, пишет SCMP.

Ранее Индию накрыло мощное наводнение: есть жертвы, разрушенные дома и смытые в озеро авто – фото, видео

В ночь на 18 октября произошло 4-5 оползней. Они взорвались как бомбы. Казалось, что вся гора вот-вот разрушится,

– прокомментировал местный чиновник Ха Нгок Дуонг.

Сильные осадки в течение недели накрывали центральную часть страны, что и привело к наводнениям. К месту трагедии отправилась команда спасателей, а также военные и чиновники. Их предупредили о вероятности дальнейших оползней в районе.



Во Вьетнаме продолжается поисково-спасательная операция / Фото EPA



Наводнения во Вьетнаме унесли жизни почти сотни человек / Фото AP

Реки поднялись до рекордного уровня

Трагедия произошла всего за несколько дней после того, как 13 спасателей были найдены мертвыми после неудачной попытки спасти работников гидроэлектростанции, охваченной оползнем.

Метеорологи заявили, что общее количество осадков в нескольких районах Вьетнама превысило 2 метра. Местные реки поднялись до самого высокого уровня воды за последние 20 лет, а самые сильные дожди ожидают в ближайшие несколько дней.