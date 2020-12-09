Венеция ушла под воду: город пострадали от мощных осадков – впечатляющие фото, видео
В Венеции подъем воды, однако она – не только в каналах, а на площадях и улицах. После проливных дождей в городе не активировали систему барьеров против наводнений. Пострадали исторические памятники и различные учреждения.
В городе прогнозировали значительно меньший уровень воды
Местные жители винят в этом неправильные прогнозы, согласно которым подъем должен был составить лишь 1,2 метра. Об этом сообщает The Guardian.
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Однако, говорят очевидцы, вода поднялась на менее 1,5 метра.
Ситуация действительно плохая, поскольку мы ее не ожидали. Это разочаровывает, поскольку мы думали, что с нашей системой подобные вещи больше не будут происходить, а вместо этого мы вернулись к старым проблемам.
– сказал Матео Секки, местный активист
От наводнения пострадал Собор Святого Марка.
Пострадавшая базилика Святого Марка – главный собор города. Притвор 1000-летнего храма в воде. Под угрозой – и внутренности часовни.
Также вода нанесла ущерб барам и ресторанам. Владельцы заведений пока не определились с суммой ущерба.
Смотрите впечатляющие фото из Венеции / Фото AP, Getty Images:
Смотрите видео из Венеции:
Что известно о наводнении в Италии?
Часть Италии с 4 декабря накрыла мощная непогода. Сильные дожди и снегопады переросли в наводнении. В результате по меньшей мере 11 человек погибли.
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