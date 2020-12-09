В Венеции подъем воды, однако она – не только в каналах, а на площадях и улицах. После проливных дождей в городе не активировали систему барьеров против наводнений. Пострадали исторические памятники и различные учреждения.

В городе прогнозировали значительно меньший уровень воды

Местные жители винят в этом неправильные прогнозы, согласно которым подъем должен был составить лишь 1,2 метра. Об этом сообщает The Guardian.

К теме Разрушительное наводнение в Италии: погибли по меньшей мере 11 человек – фото, видео последствий стихии

Однако, говорят очевидцы, вода поднялась на менее 1,5 метра.

Ситуация действительно плохая, поскольку мы ее не ожидали. Это разочаровывает, поскольку мы думали, что с нашей системой подобные вещи больше не будут происходить, а вместо этого мы вернулись к старым проблемам.

– сказал Матео Секки, местный активист

От наводнения пострадал Собор Святого Марка.

Пострадавшая базилика Святого Марка – главный собор города. Притвор 1000-летнего храма в воде. Под угрозой – и внутренности часовни.

Также вода нанесла ущерб барам и ресторанам. Владельцы заведений пока не определились с суммой ущерба.

Интересно! Система против паводков в Венеции называется "Моисей" и состоит из 78 барьеров. Испытали систему только в июле и она получила положительные оценки. В октябре "Моисей" уже несколько раз спасал город.

Смотрите впечатляющие фото из Венеции / Фото AP, Getty Images:

Смотрите видео из Венеции: