В НАПК 8 ноября обнародовали список должностных лиц, которые избежат наказания из-за скандального решения КСУ. В агентстве отметили, что и в дальнейшем будут публиковать информацию о людях, которые подавали ложные сведения в своих декларациях.

НАПК продолжит работу над инициативами, способными повысить уровень противодействия коррупции в Украине. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Однако пока ответственности за недостоверные данные в декларациях смогут избежать:

Василий Коротецкий – экс-глава отдела государственного экологического надзора животного мира и биоресурсов Госэкоинспекции. Чиновник "забыл" задекларировать свои финансовые обязательства на более чем 9,2 миллиона гривен.

Светлана Балух – главная государственная ревизор-инспектор Шевченковского отделения Лычаковской ОГНИ ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области. Чиновница не задекларировали квартиру, которая стоит более 1,2 миллиона гривен и доход мужа от продажи имущества на сумму 6,8 миллиона гривен.

Юрий Шрамко – заместитель гендиректора "Укринмаша". Он не сообщил о финансовых обязательствах жены на 6,8 миллиона гривен и уплаченных кредитных процентах на более чем полмиллиона гривен.

Ирина Самойленко – специалистка отдела переговоров и доступа к рынкам управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Не указала в декларациях недвижимость, которая стоит примерно 3,9 миллиона гривен и финансовые обязательства на более чем 3 миллиона гривен.

Александр Холин – глава филиала "Укргосстройэкспертиза" в Херсонской области. Мужчина "забыл" задекларировать корпоративные права в предприятии. Размер его вклада составляет более 5,3 миллиона гривен.

В НАПК отметили, что это лишь частичный список. Фамилии других "счастливчиков" опубликуют позже.

Обратите внимание! 27 октября Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу. Отныне украинские чиновники смогут избежать наказания за ложь в декларациях. Подробнее о скандале читать здесь.