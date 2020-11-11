НАПК будет просить суды закрыть 62 дела из-за решения КСУ о е-декларировании. Эти дела касаются экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, главы КСУ Александра Тупицкого и т. п.

Из-за решения Конституционного Суда работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции практически заблокирована. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в фейсбуке.

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Какие дела могут закрыть

Олега Гладковского – бывшего первого заместителя Секретаря СНБО;

– бывшего первого заместителя Секретаря СНБО; Александра Тупицкого – председателя Конституционного Суда;

– председателя Конституционного Суда; Олега Ляшко – бывшего народного депутата;

– бывшего народного депутата; Нестора Шуфрича – народного депутата;

– народного депутата; Сергея Таруты – народного депутата;

– народного депутата; Игоря Насалика – бывшего Министра энергетики и угольной промышленности;

– бывшего Министра энергетики и угольной промышленности; Вадима Новинского – бывшего народного депутата;

– бывшего народного депутата; Антона Полякова – народного депутата;

– народного депутата; Елены Сотник – бывшего народного депутата.

Этим и другим чиновникам повезло, ведь работа, проведенная НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ,

– подчеркнули в агентстве.

Однако в НАПК верят, что в Украине найдут путь для решения этой ситуации.

Что известно о решении КСУ