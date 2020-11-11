НАПК просит суды закрыть 62 дела из-за решения КСУ: каких должностных лиц они касаются
НАПК будет просить суды закрыть 62 дела из-за решения КСУ о е-декларировании. Эти дела касаются экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, главы КСУ Александра Тупицкого и т. п.
Из-за решения Конституционного Суда работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции практически заблокирована. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в фейсбуке.
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Какие дела могут закрыть
- Олега Гладковского – бывшего первого заместителя Секретаря СНБО;
- Александра Тупицкого – председателя Конституционного Суда;
- Олега Ляшко – бывшего народного депутата;
- Нестора Шуфрича – народного депутата;
- Сергея Таруты – народного депутата;
- Игоря Насалика – бывшего Министра энергетики и угольной промышленности;
- Вадима Новинского – бывшего народного депутата;
- Антона Полякова – народного депутата;
- Елены Сотник – бывшего народного депутата.
Этим и другим чиновникам повезло, ведь работа, проведенная НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ,
– подчеркнули в агентстве.
Однако в НАПК верят, что в Украине найдут путь для решения этой ситуации.
Что известно о решении КСУ
- Ранее Конституционный Суд принял изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, признал неконституционным наказание за ложь в декларациях и значительно ограничил полномочия НАПК.
- После этого президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. После этого глава государства подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ.
- Несмотря на то, что законопроект раскритиковали в ЕС, президент подчеркнул, что это наиболее либеральный путь для разрешения ситуации.
- К слову, спикер парламента Дмитрий Разумков предложил альтернативный законопроект.
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