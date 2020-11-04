Ни один закон для восстановления антикоррупционной системы не будет работать, если не внесут изменений в скандальное решение Конституционного Суда Украины.

Возможно, первое время законопроекты будут давать какой-то результат, однако в долгосрочной перспективе это точно не будет работать. Такое заявление сделали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Интересно КСУ "снесет" законопроект Разумкова после принятия, – Шабунин

"Если решение КСУ не будет изменено, это может привести к отмене всех последующих законодательных инициатив, призванных восстановить антикоррупционную систему", – пояснили в НАЗК.

Также в ведомстве добавили, что пока не могут принимать сообщения от граждан о коррупции.

Скандальное решение КСУ: что известно

Конституционный Суд Украины попал в скандал 27 октября. Тогда судьи отменили антикоррупционную реформу – ликвидировали положение об уголовной ответственности за ложное декларирование. В частности, отменили именно электронное декларирование.

На такое решение отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что отмена деклараций может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами. В частности, с МВФ, от которых Украина ждет очередной транш.

В ЕС также заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.

Зеленский назвал решение суда "направленным против Украины". Он внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей.

Общество живо обсуждает скандальное решение КСУ.



КСУ отменил е-декларации / Инфографика 24 канала