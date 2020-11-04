Законопроекты не помогут, – в НАЗК сказали, как бороться с решением КСУ
Ни один закон для восстановления антикоррупционной системы не будет работать, если не внесут изменений в скандальное решение Конституционного Суда Украины.
Возможно, первое время законопроекты будут давать какой-то результат, однако в долгосрочной перспективе это точно не будет работать. Такое заявление сделали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
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"Если решение КСУ не будет изменено, это может привести к отмене всех последующих законодательных инициатив, призванных восстановить антикоррупционную систему", – пояснили в НАЗК.
Также в ведомстве добавили, что пока не могут принимать сообщения от граждан о коррупции.
Скандальное решение КСУ: что известно
- Конституционный Суд Украины попал в скандал 27 октября. Тогда судьи отменили антикоррупционную реформу – ликвидировали положение об уголовной ответственности за ложное декларирование. В частности, отменили именно электронное декларирование.
- На такое решение отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что отмена деклараций может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами. В частности, с МВФ, от которых Украина ждет очередной транш.
- В ЕС также заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.
- Зеленский назвал решение суда "направленным против Украины". Он внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей.
- Общество живо обсуждает скандальное решение КСУ.
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