Назначение нового директора НАБУ пока неактуально, – Малюська
Назначение нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины пока не является актуальным вопросом. Сейчас власть сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования этого вопроса.
По словам главы Минюста Дениса Малюськи, в Украине занимаются внесением изменений в Конституцию, которыми будут дополнены соответствующие полномочия главы государства. Об этом Малюська рассказал в комментарии "РБК-Украина".
Ранее Глава КСУ утверждает, что Сытника назначили директором НАБУ незаконно
После внесения изменений в Конституцию Минюст подключится к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ,
– уточнил Малюська.
Конституционные изменения, по его словам, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с Верховной Радой.
"Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуальный и с этим можно не спешить", – добавил Малюська.
Что этому предшествовало:
- В августе 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника главой НАБУ.
- В суде заявили, что, назначая в 2015 году Сытника на должность, пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.
- В НАБУ заявили, что такое решение КСУ является политически мотивированным.
- 26 октября Окружной админсуд Киева одобрил решение отстранить Сытника от должности директора НАБУ. В течение месяца Сытник должен был передать свои полномочия кому-то из заместителей.
- В Офисе Президента подчеркнули, что решение ОАСК будут обжаловать.
- В конце ноября Кабмин поддержал законопроект о праве Верховной Рады сменить главу НАБУ.
Поделиться новостью