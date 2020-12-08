Назначение нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины пока не является актуальным вопросом. Сейчас власть сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования этого вопроса.

По словам главы Минюста Дениса Малюськи, в Украине занимаются внесением изменений в Конституцию, которыми будут дополнены соответствующие полномочия главы государства. Об этом Малюська рассказал в комментарии "РБК-Украина".

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После внесения изменений в Конституцию Минюст подключится к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ,

– уточнил Малюська.

Конституционные изменения, по его словам, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с Верховной Радой.

"Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуальный и с этим можно не спешить", – добавил Малюська.

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