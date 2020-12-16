В 2020 году в Украине было отремонтировано рекордное количество километров дорог. В рамках программы "Большая стройка" работа велась по всей стране.

При этом Укравтодор отошел от принципа ремонта отдельных коротких участков одной и той же дороги, а обновлял сразу целые маршруты.

Об этом пишет интернет-издание Деловая столица, которое составило перечень 5 самых интересных фактов о ремонтах, проводимых Укравтодором в 2020 году.

Как отмечается, по состоянию на начало декабря Укравтодор отремонтировал и построил 3 900 км дорог госзначения. План до конца года – 4 200 км. Еще 2 000 км за год обновили областные государственные администрации. В независимой Украине это наибольшее количество отремонтированных за год километров дорог.

Вместе с тем ремонт одного километра стал дешевле, чем в предыдущие годы. Экономия составила 4,5 млн на каждом километре. Наиболее иллюстративным примером издание называет дорогу М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка. По подсчетам Укравтодора, падение цены на этой трассе колеблется от 6,5 до более чем 10 млн грн на одном километре.

Еще одна особенность 2020 года заключается в том, что в Украине больше не действует принцип, когда дороги длиной в 100 км делились на маленькие отрезки и ремонтировались несколько лет. С начала года действует маршрутный принцип, когда сделанные дороги составляют маршруты, и каждая них делается в рамках года полностью. Например, в этом году сделано 216,5 км дороги Киев – Харьков – Довжанский.

Кроме того, в 2020 году ремонты дорог проходили по всей стране, а не в отдельно взятых регионах, которые считались приоритетными для власти.

Как показали результаты социологического исследования КМИС, абсолютное большинство украинцев – 89,8% – поддерживают государственные инвестиции в развитие инфраструктуры. На вопрос о приоритетных объектах 49,2% украинцев указали именно дороги.

Напомним, по данным группы независимых экономистов из Ukraine Economic Outlook, позитивный эффект от дорожного строительства сохранится в течение 10-15 лет. А если Украина и дальше будет соблюдать стратегию развития транспортной инфраструктуры, то это позволит повысить долгосрочную экономическую отдачу от строительства.