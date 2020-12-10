Нацбанк прогнозирует, что из-за локдауна в январе Украина потеряет 0,2% ВВП. На этот раз правительство анонсировало не столь серьезные запреты, как весной 2020 года.

Однако неопределенность, которая долгое время царила вокруг локдауна, ухудшила деловые ожидания бизнеса. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает 24 канал.

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По нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям около 0,2 процентных пункта годового ВВП в следующем году,

– отметил Сологуб.

Кроме того, он отметил, что потери на уровне 0,2% НБУ прогнозировал еще накануне карантина выходного дня.

Что известно о локдауне в Украине