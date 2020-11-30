НБУ выпустит 2 новые памятные монеты: когда их введут в обращение
Национальный банк Украины выпустит 2 памятные монеты "Город Славянск" и "Самойло Величко". Их изготовят из нейзильбера и серебра.
Монеты введут в обращение 1 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
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По данным пресс-службы, тираж новой монеты "Город Славянск" составит 35 тысяч единиц. На ее лицевой стороне будет номинал 5 гривен, сторожевая башня и казак.
Также там укажут название города Соляной Тор.
Новая памятная монета / Фото НБУ
В то же время на обратной стороне монеты будет герб и архитектурные памятники Славянска. Она будет иметь диаметр 35 миллиметров.
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Вторая серебряная монета "Самойло Величко" будет посвящена украинскому казацкому летописцу. Она будет номиналом в 10 гривен. Тираж этой монеты будет меньше предыдущей и составит 3 тысячи единиц.
Монета "Самойло Величко" / Фото НБУ
На монете воссоздадут стилизованное название "Летописи Самойла Величко". В то же время на ее обратной стороне будет изображен зеркальный абрис казацкого профиля и цитата из произведения Самойла Величко.
Диаметр этой монеты составит 38,6 миллиметра.
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