10 гривен – для пограничников: НБУ запускает новую монету
Нацбанк запускает в обращение новую 10-гривневую монету, посвященную Государственной пограничной службе Украины. Доступна монета будет уже с 19 ноября.
Монета принадлежит к серии Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
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Как выглядит монета:
- Аверс: малый государственный герб, надпись "Украина", эмблема ГНСУ, ветви лавра и калины, а также логотип Монетного двора НБУ.
- Реверс: надпись "Государственная пограничная служба", контуры карты страны, символический пограничный столб и композиции, символизирующие деятельность пограничников.
Как будет выглядеть новая монета / Скриншот с сайта НБУ
Тираж новой монеты – 1 миллион
Посвящена (монета – 24 канал) правоохранительному органу специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее прилежащей зоне и исключительной (морской) экономической зоне,
– говорится в сообщении НБУ.
Монету выполнили из сплава цинка. Тираж – миллион.
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