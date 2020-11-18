Нацбанк запускает в обращение новую 10-гривневую монету, посвященную Государственной пограничной службе Украины. Доступна монета будет уже с 19 ноября.

Монета принадлежит к серии Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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Как выглядит монета:

Аверс: малый государственный герб, надпись "Украина", эмблема ГНСУ, ветви лавра и калины, а также логотип Монетного двора НБУ.

малый государственный герб, надпись "Украина", эмблема ГНСУ, ветви лавра и калины, а также логотип Монетного двора НБУ. Реверс: надпись "Государственная пограничная служба", контуры карты страны, символический пограничный столб и композиции, символизирующие деятельность пограничников.

Как будет выглядеть новая монета / Скриншот с сайта НБУ

Тираж новой монеты – 1 миллион

Посвящена (монета – 24 канал) правоохранительному органу специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее прилежащей зоне и исключительной (морской) экономической зоне,

– говорится в сообщении НБУ.

Монету выполнили из сплава цинка. Тираж – миллион.