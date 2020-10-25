Информацию о том, сколько стоил всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, обнародуют в отчетах. Однако в "Слуге народа" отметили, что стоимость события была меньше, чем 100 миллионов гривен.

Сколько стоил опрос

Сейчас подсчитывают данные, которые получают во время опроса. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, сообщает 24 канал.

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Политик заверил, что в отчете НАПК предоставят всю информация о финансировании опроса.

Надеюсь, что будет объяснение, откуда взялась цифра в 100 миллионов. Это намного меньше. Пока мы только считаем, сколько волонтеров, как прошел процесс, сколько участков. Это в динамике,

– отметил Корниенко

Кто оплатил опрос

Лидер партии отметил, что деньги были выделены "донорами". По словам Корниенко, это были представители малого и среднего бизнеса, однако их фамилии политик не озвучил.

Корниенко о том, проводили ли опрос дети

Кроме этого Корниенко ответил, что несовершеннолетние не участвовали в проведении опросов. По его словам, подрядчик не привлекал детей к событию.

Мы всегда были против этого. Наш подрядчик несет за это ответственность. Думаю, что это либо провокация, либо самодеятельность,

– отметил политик.

Также лидер "Слуги народа" ответил на обвинения о том, можно ли было отвечать на вопросы несколько раз одному человеку. Корниенко отметил, что нарушения бывают, но они не ставят под сомнение результаты всего опроса.

Вопросы от президента / Инфографика 24 канала