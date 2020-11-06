Голоса в США до сих пор считают, разрыв между кандидатами в ключевых штатах уменьшается. Далее читайте на украинском.

Основне станом на північ за Вашингтоном

Дональд Трамп виступив у Білому домі з пресконференцією. Заявив, що демократи фальсифікують вибори і знаходять нові бюлетені за Байдена, а підрахунок "незаконних" голосів слід негайно зупинити. Його опоненти кажуть, що жодних підстав для таких заяв нема.

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Деякі впливові республіканці також виступили проти закликів Трампа припинити підрахунок і заяв президента про фальсифікації. Вони вимагають підтвердження цих слів. Серед них і Кріс Крісті, близький соратник президента, який допомагав йому готуватись до дебатів.

Покажіть нам докази. Це розпалювання без інформування, – заявив Кріс Крісті.

Тим часом діти Дональда Трампа закидають республіканцям слабку підтримку президента. Ерік Трамп у твіттері: "Де республіканці? Де ваш хребет? Боріться проти цієї афери! Наші виборці ніколи не забудуть, якщо ви виявитесь вівцями!"

У двох ключових штатах, де лідирує Трамп, відрив різко скорочується. На момент написання цього тексту в Джорджії різниця в 1,800 голосів, в Пенсильванії – у 24 тисячі на користь президента. Натомість в Арізоні, де попереду Байден, відрив зменшується, з підрахунком Дональд Трамп наздоганяє суперника.

Джерело: Facebook