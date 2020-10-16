Схема по интеграции в ТКГ других членов "нормандской четверки" не сработает. Однако, как сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, в Берлине в курсе, что происходит на заседаниях Трехсторонней контактной группы.

Дипломатам из Германии и Франции в ТКГ быть не нужно

Представители Германии и Франции раньше приезжали в Минск во время заседаний ТКГ – но не для того, чтобы принять в них участие. Об этом посол сообщила в интервью "Европейской правде".

Актуально Когда ЕС откроет границы для украинцев прогноз посла Германии

В ТКГ входят представители ОБСЕ, России и Украины, и я не думаю, что моим коллегам из Парижа или Берлина вообще смысл там быть. Да, порой они приезжали в Минск, чтобы почувствовать атмосферу – особенно это было нужно новым коллегам, которые начинали заниматься этой темой в МИД,

– отметила Фельдгузен.

Дипломатка отметила, что несмотря на то, что на заседаниях присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и представитель России Дмитрий Козак – это не значит, что они участвуют в переговорах.

"Это просто их выбор, как коммуницировать друг с другом и с участниками ТКГ. Но нашим дипломатам там быть не нужно", – сказала представительница Германии.

В Берлине в курсе, какая атмосфера на переговорах

О том, что происходит на встречах ТКГ, то в Берлине о новостях – в курсе. Говорят, что даже из-за обновления делегаций атмосфера изменилась.

Россия пытается сделать шаг назад и убедить всех, будто она не является частью "тройки". Что, мол, переговоры ведут ОБСЕ, Украины и сепаратисты. Это неправда, но сейчас они взялись продвигать это всюду,

– сообщила Фельдгузен.

По мнению руководительницы посольства, за последний год Украина стала более активной. Касательно России, – то Запад ожидает, что поскольку Москва согласилась участвовать в решении конфликта – то именно это она и должна делать.