Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что "не имеет претензий к России и ОРДЛО". Мол, каждая сторона защищает свою позицию. Что он имел в виду – читайте дальше.

По его словам, есть одна общая позиция – прекратить кровопролитие и установить мир. Высказывание пояснили в пресс-службе Трехсторонней контактной группы.

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Там отметили, что не стоит путать разговорный стиль с официальными заявлениями. Поэтому слова нужно понимать так: "... нет претензий к (представителям) России и ОРДЛО Украины в ТКГ".

"Пользуйтесь, пожалуйста, информацией из проверенных источников, обращайтесь за комментариями к нам непосредственно", – отметили в сообщении.

Обратите внимание! Украинская делегация в ТКГ также объяснила слова Кравчука об ответственности бойцов ВСУ. Об этом – читайте здесь.

План действий Украины по Донбассу

Ранее Украина предложила в ТКГ план мира, чтобы до 31 марта 2021 года провести выборы в ОРДЛО. Также украинская сторона будет настаивать на взаимном освобождении пленных по принципу "всех на всех".

А кроме этого – чтобы к середине ноября 2020 года всем международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, обеспечили доступ к удерживаемым людям.