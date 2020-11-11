"Не имею претензий к России и ОРДЛО": в ТКГ объяснили слова Кравчука
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что "не имеет претензий к России и ОРДЛО". Мол, каждая сторона защищает свою позицию. Что он имел в виду – читайте дальше.
По его словам, есть одна общая позиция – прекратить кровопролитие и установить мир. Высказывание пояснили в пресс-службе Трехсторонней контактной группы.
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Там отметили, что не стоит путать разговорный стиль с официальными заявлениями. Поэтому слова нужно понимать так: "... нет претензий к (представителям) России и ОРДЛО Украины в ТКГ".
"Пользуйтесь, пожалуйста, информацией из проверенных источников, обращайтесь за комментариями к нам непосредственно", – отметили в сообщении.
План действий Украины по Донбассу
Ранее Украина предложила в ТКГ план мира, чтобы до 31 марта 2021 года провести выборы в ОРДЛО. Также украинская сторона будет настаивать на взаимном освобождении пленных по принципу "всех на всех".
А кроме этого – чтобы к середине ноября 2020 года всем международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, обеспечили доступ к удерживаемым людям.
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