Бывший глава МИД Украины заявил, что Минские договоренности стоит понимать как договоренности, а не соглашения. Более того, по словам Павла Климкина, они не имеют никакого статуса.

Климкин отметил, что с первого дня после подписания Минских договоренностей было понятно, что в случае, если читать документ буквально, выполнить их невозможно. Об этом экс-министр иностранных дел в интервью "Радио Свобода".

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В то же время Климкин подчеркнул, что Минские договоренности были необходимыми. Они были единственной возможностью "снять эскалацию вокруг Дебальцево и вообще на фронте". Он добавил, что Россия планировала дальнейшую масштабную эскалацию.

Минские договоренности, если вы их читаете буквально, их выполнить невозможно. Это было понятно с первого дня. Минские соглашения на самом деле никакие не соглашения, а договоренности. Они не имеют никакого статуса,

– пояснил Климкин.

Также бывший глава МИД отметил, что он выступал категорически против положения провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей.

Минские договоренности: все, что нужно знать