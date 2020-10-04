Не имеют никакого статуса и выполнить буквально невозможно, – Климкин о минских договоренностях
Бывший глава МИД Украины заявил, что Минские договоренности стоит понимать как договоренности, а не соглашения. Более того, по словам Павла Климкина, они не имеют никакого статуса.
Климкин отметил, что с первого дня после подписания Минских договоренностей было понятно, что в случае, если читать документ буквально, выполнить их невозможно. Об этом экс-министр иностранных дел в интервью "Радио Свобода".
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В то же время Климкин подчеркнул, что Минские договоренности были необходимыми. Они были единственной возможностью "снять эскалацию вокруг Дебальцево и вообще на фронте". Он добавил, что Россия планировала дальнейшую масштабную эскалацию.
Минские договоренности, если вы их читаете буквально, их выполнить невозможно. Это было понятно с первого дня. Минские соглашения на самом деле никакие не соглашения, а договоренности. Они не имеют никакого статуса,
– пояснил Климкин.
Также бывший глава МИД отметил, что он выступал категорически против положения провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей.
Минские договоренности: все, что нужно знать
- Минские договоренности появились еще в начале сентября 2014 года. Цель – достичь прекращения боевых действий на востоке Украины.
- Протокол подписали представители ОБСЕ, Украины, России и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНВ". В ночь на 20 сентября 2014 года в Минске был принят меморандум о прекращении огня, остановке на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности в Украине.
- Минские договоренности могли стать основой для восстановления международного правопорядка, но только при проявлении доброй воли обеими сторонами. Украина такую добрую волю проявила, пойдя на прекращение огня, а Россия – нет.
- На саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.
- Документ, который еще называют "Минск-2", подписала контактная группа в составе представителей Украины, России и самопровозглашенных "народных республик".