В Офисе Президента опровергли слухи об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. В учреждении утверждают, что информация появилась, потому что премьер "кому-то невыгоден".

Слухи не имеют никаких оснований. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью Олесе Бацман.

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Эти слухи я видел действительно в социальных сетях, у разных экспертов. Под этими слухами вообще нет никакой основы,

– подчеркнул политик.

По словам Тимошенко, Шмыгаль – необходимый человек. Политик утверждает, что у премьера есть команда, которая работает с проблемой COVID-19 и экономическим кризисом.

Почему появились слухи

Тимошенко утверждает, что слухи могли появляться из-за того, что Шмигаль "кому-то невыгоден". По словам заместителя главы ОП, бывают рабочие вопросы, которые можно решить.

Что этому предшествовало