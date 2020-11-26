Не имеют никакого основания, – заместитель главы АП прокомментировал слухи об отставке Шмыгаля
В Офисе Президента опровергли слухи об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. В учреждении утверждают, что информация появилась, потому что премьер "кому-то невыгоден".
Слухи не имеют никаких оснований. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью Олесе Бацман.
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Эти слухи я видел действительно в социальных сетях, у разных экспертов. Под этими слухами вообще нет никакой основы,
– подчеркнул политик.
По словам Тимошенко, Шмыгаль – необходимый человек. Политик утверждает, что у премьера есть команда, которая работает с проблемой COVID-19 и экономическим кризисом.
Почему появились слухи
Тимошенко утверждает, что слухи могли появляться из-за того, что Шмигаль "кому-то невыгоден". По словам заместителя главы ОП, бывают рабочие вопросы, которые можно решить.
Что этому предшествовало
- Еще в сентябре в СМИ появилась информация о вероятной отставке кабмина Шмыгаля.
- Якобы это должно было произойти в октябре перед местными выборами.
- Некоторые нардепы даже начали собирать подписи за отставку правительства Шмыгаля. Однако в "Слуге народа" отмечали, что говорить об отставке еще рано.
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