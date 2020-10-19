Срок действия минских договоренностей истек, однако пока другой площадки для переговоров не существует, считает вице-премьер-министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Чуда, подчеркнул чиновник, от "Минска" ждать не следует.

Альтернативы "Минску" пока нет

О том, что альтернативы "Минску" пока нет, утверждают стратегические партнеры Украины. Об этом Резников сообщил в интервью "Зеркалу недели".

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Однако стороны не исключают, что во время консультаций и общения может появиться новый вариант – вместо "минского формата".

Все ждут чуда. Но хочу повторить: не нужно ждать чуда от "Минска". Он не является площадкой, на которой можно достичь мира. У нас почему-то преувеличивают ожидания от этих консультаций,

– отметил Резников.

Чиновник отмечает, что "Минск" – это площадка, на которой решают проблемы гуманитарного, экономического характера и вопросам прекращения огня. Однако еще с 2014 года каждое сообщение о деятельности ТКГ воспринималось как сенсация. После смены формата, считает Резников, деятельность членов Трехсторонней контактной группы стали больше критиковать.

Весь мир понимает, кто является агрессором

Чиновник отмечает, что в состав ТКГ ввели представителей оккупированных Донецкой и Луганской областей, чтобы демонополизировать там присутствие представителей оккупационных режимов.

Об этом сегодня забывают и говорят: "Украина ведет прямые переговоры с сепаратистами, ай-яй-яй, измена!" Но посмотрим правде в глаза: переговоры без признания велись с первого заседания "Минска" и во всех подобных конфликтах,

– объяснил Резников.

Сейчас весь мир понимает, кто в ситуации с Донбассом является агрессором и какую роль в конфликте на востоке Украины играет Россия. Единственная сторона, которая это не признает, – россияне.

Россияне называют себя "посредниками"

"Единственные, кто продолжают играть в игру "а мы тут вообще-то посредники" – представители России. На что им всегда корректно отвечали на посредничество нужно согласие обеих сторон конфликта, а мы на ваше посредничество согласия не давали – в нашем с вами конфликте", – рассказал Резников.

Украина соглашалась только на посредничество ОБСЕ. О цели России на всех переговорах – это борьба за снятие санкций.

Обратите внимание! По мнению Алексея Резникова Минские договоренности нуждаются в модернизации. Однако как базовый документ они могут функционировать. Сколько еще будет существовать "Минск" – будет зависеть от коммуникации между странами"нормандского формата".