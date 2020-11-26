В ООН предупредили страны Карпатского региона о серьезных угрозах. Те, со своей стороны, должны возникнуть из-за вырубки лесов и изменения климата.

Детали обращения ООН в страны Карпатского региона

Соответствующее заявление прозвучало к представителям Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины. Встретилась с ними исполнительный директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен. Подробности встречи опубликовали на сайте Организации Объединенных Наций.

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Не обманывайте себя: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности. Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесину незаконно вырубают и перевозят через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий,

– подчеркнула Андерсен.

В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.

"Села и дороги затопило. Мосты разрушены. Люди погибли", – отметила она.

По словам директора программы ООН по вопросам окружающей среды, наводнения – частично связаны с изменением климата. В то же время незаконные рубки, происходят под прикрытием трудностей, которые испытала Украина.

"Они уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнения", – отметила Андерсен.

Она добавила, что за последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии в более чем пять миллиардов евро.

В завершение представительница ООН призвала стороны:

укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды,



увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата.

Отметим! В последний раз масштабные наводнения поразили запад Украины в конце июня. Тогда из-за стихии пострадало много людей, дорог и местная инфраструктура. Погибли по меньшей мере 4 человека. Правда, украинская власть убеждает, что это не стало следствием вырубки лесов.



Подробнее с ходом тех событий можете ознакомиться по ссылке.