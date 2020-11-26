Не обманывайте себя: Карпатский регион – в реальной опасности, – ООН о рубке лесов
В ООН предупредили страны Карпатского региона о серьезных угрозах. Те, со своей стороны, должны возникнуть из-за вырубки лесов и изменения климата.
Детали обращения ООН в страны Карпатского региона
Соответствующее заявление прозвучало к представителям Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины. Встретилась с ними исполнительный директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен. Подробности встречи опубликовали на сайте Организации Объединенных Наций.
К теме Президента Зеленского попросили остановить экологическую катастрофу в Карпатах
Не обманывайте себя: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности. Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесину незаконно вырубают и перевозят через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий,
– подчеркнула Андерсен.
В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.
"Села и дороги затопило. Мосты разрушены. Люди погибли", – отметила она.
По словам директора программы ООН по вопросам окружающей среды, наводнения – частично связаны с изменением климата. В то же время незаконные рубки, происходят под прикрытием трудностей, которые испытала Украина.
"Они уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнения", – отметила Андерсен.
Она добавила, что за последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии в более чем пять миллиардов евро.
В завершение представительница ООН призвала стороны:
- укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды,
- увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата.
Поделиться новостью