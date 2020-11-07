Не парюсь насчет этого, – Лукашенко прокомментировал санкции ЕС против него
Александр Лукашенко прокомментировал санкции, которые Евросоюз ввел против него. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "не парится на этот счет".
Лукашенко отметил, что вся жизнь находится под санкциями, пишет БелТА.
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Четверть века под санкциями, – жив-здоров. Я не парюсь насчет этого, как говорят молодые люди,
– заявил он.
Напомним, ранее Евросоюз официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.
Подробно В ЕС ввели санкции против Лукашенко: кто еще попал в список
Санкции против Лукашенко и компании: что известно
- 2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификации на выборах президента ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Однако в санкционном списке не было Лукашенко.
- ЕС сначала решил не наказывать политика персонально, пытаясь сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога. Однако уже 12 октября согласился ввести санкции против Лукашенко.
- На этот раз, кроме самого Лукашенко, ЕС добавил к санкционному списку его сына Виктора, главу его администрации Игоря Сергеенка, пресс-секретаря Наталью Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертеля, главу Следственного комитета Ивана Носкевича, главу Конституционного суда Петра Миклашевича.
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