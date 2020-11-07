Александр Лукашенко прокомментировал санкции, которые Евросоюз ввел против него. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "не парится на этот счет".

Лукашенко отметил, что вся жизнь находится под санкциями, пишет БелТА.

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Четверть века под санкциями, – жив-здоров. Я не парюсь насчет этого, как говорят молодые люди,

– заявил он.

Напомним, ранее Евросоюз официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

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