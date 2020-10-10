Вчера, 9 октября, праздновали неофициальный день риелтора. Специалист Даниил Кожушко рассказал тонкости аренды, продажи и покупки недвижимости. И главное – как не попасть на аферистов.

Риелтор ответил журналистам 24 канала на самые распространенные вопросы, которые беспокоят многих украинцев. Они будут полезны тем, кто уже имел дело с риэлторами, и тем, кто только планирует.

Интересно Рейтинг украинских городов по стоимости жизни: где дешевле, а где дороже

Для чего нужен риелтор?

Он выполняет факультативную функцию. Например, в тех же штатах или Европе для этого они нанимают профильных юристов. Пока в Украине эта сфера находится в стадии развития и становления. Приходится делать проверки, нотариальные запросы.

Риелторы-профессионалы осуществляют широкий спектр услуг. Они предоставляют информацию о предложениях на рынке недвижимости, работают с документами и консультируют.

Возможно ли арендовать или приобрести квартиру без риелтора?

Без риелтора тоже можно найти определенный объект. Никто не говорит, что это невозможно. Только возникает вопрос – кто будет выполнять все эти функции. Если у человека много свободного времени ездить смотреть на объекты и проверять документацию – это его право. Однако это занимает много сил.

Нужно ли заключать договор с риелтором?

Если специалист работает официально, то на него должен быть открыт ФЛП, согласно действующему законодательству, и он платит налоги. Соответственно, ему нужно показывать откуда ему поступают деньги. К тому же договор – это свидетельство доверия от заказчика к исполнителю непосредственно самой услуги.

Договор заключать нужно / Фото Unsplash

Нужно ли заключать договор, если снимаете жилье без риэлтора?

Если арендуете, то конечно, что нужно, подчеркнул эксперт. При этом, его нужно очень внимательно изучить.

Бывают такие случаи, когда люди платят за пол года, а потом их выгоняют, потому что никакого договора не было. На Западе популярны устные договоры. В законодательстве такое, конечно, прописано, но это не слишком эффективно функционирует.

В августе – сентябре появляется много аферистов / Фото Unsplash

Как не попасть на риелтора-афериста?

Когда идет сезон аренд в августе – сентябре, то появляется очень много аферистов. Они делают подставные адреса, просят подписку. В аферистов фотографии не соответствуют действительности и стоит слишком заниженная цена. А факт самого мошенничества еще надо доказать.

Нужно ли делать предоплату за услуги?

Предоплату за услугу многие практикуют. То есть, если есть определенные договоренности, то риелтор берет на себя много обязательств.

Смотрите видео: практические советы от риелтора