Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН. Кроме того, по словам французского лидера, Европа должна становиться более независимой, в частности, в вопросе безопасности.

Что сказал Макрон

Американцы признают европейцев союзниками лишь в одном случае – если те сами будут серьезно относиться к себе и будут независимыми в собственной оборонной политике. Об этом Макрон рассказал в интервью изданию Grand Continent, сообщает DW.

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Европа в дальнейшем будет работать над собственной автономией. Тем более, что по словам президента Франции, Совбез ООН уже "не принимает никаких полезных решений".

Обратите внимание! Франция является одной из стран, имеющих право вето в Совбезе ООН. Кроме нее, такое же право имеют США, Китай, Великобритания и Россия.

Макрон ранее заявлял, что в борьбе с терроризмом Франция должна действовать быстро и оперативно.

Терроризм от Парижа до Брюсселя, в Берлине, Вене, Барселоне и Копенгагене – это европейская реальность, на которую мы должны ответить. Мы нуждаемся в быстром и скоординированном ответе,

– подчеркнул Макрон.

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