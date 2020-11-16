Не принимает никаких полезных решений: Макрон раскритиковал Совбез ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН. Кроме того, по словам французского лидера, Европа должна становиться более независимой, в частности, в вопросе безопасности.
Что сказал Макрон
Американцы признают европейцев союзниками лишь в одном случае – если те сами будут серьезно относиться к себе и будут независимыми в собственной оборонной политике. Об этом Макрон рассказал в интервью изданию Grand Continent, сообщает DW.
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Европа в дальнейшем будет работать над собственной автономией. Тем более, что по словам президента Франции, Совбез ООН уже "не принимает никаких полезных решений".
Макрон ранее заявлял, что в борьбе с терроризмом Франция должна действовать быстро и оперативно.
Терроризм от Парижа до Брюсселя, в Берлине, Вене, Барселоне и Копенгагене – это европейская реальность, на которую мы должны ответить. Мы нуждаемся в быстром и скоординированном ответе,
– подчеркнул Макрон.
Теракты в Европе: что известно
- 16 октября во Франции террорист убил учителя истории и географии.
- 29 октября террорист напал на верующих в католической базилике Нотр-Дам в Ницце. В результате погибли 3 человека.
- 2 ноября в Вене произошел масштабный теракт. Его жертвами стали 5 человек.
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