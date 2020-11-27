В парламентскую фракцию "Слуга народа" пришли люди по убеждениям. Их цель – не откусить кусок пирога.

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде – пример новой политической элиты. Об этом он сообщил в интервью Олесе Бацман.

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Депутатам предлагают деньги

Он не отрицал то, что некоторых депутатов в Верховной Раде могут покупать, и отметил, что это не является секретом.

Глядя, как мы голосуем за законы, особенно те, которые вносит президент, нам удается сдержать это большинство. Потому что люди пришли преимущественно по своим убеждениям во фракцию "Слуга народа" – не откусить кусок пирога или что-то еще. Это убеждение и новая политическая элита,

– заметил Тимошенко.

Также он отметил, что где-то есть ошибки, но в любом случае это новый формат людей.

Внутренние решения регулируют ситуацию

"Говорить, что их покупают и мы с этим боремся, я не могу. Да, были случаи, когда нам поступала такая информация. Есть какие-то внутренние решения, которые мы принимали, получая информацию. Они стабилизируют ситуацию во всей фракции", – подтвердил Тимошенко. Однако что это за методы, он так и не ответил.

Крупнейшая фракция в истории Украины

Заместитель главы Офиса Президента подчеркнул, что фракция "Слуга народа" – крупнейшая за всю историю Украины.

"Кто-то руководил фракцией из 250 человек? Нет. Никто не знает, как бы это было при любом другом политическом лидере с любым другим политическим флагом. Просто такого не было в истории страны. Есть разные депутаты. У кого-то есть свои интересы, а кто-то по своим убеждениям не хочет голосовать за определенные законы. Это все персоналии", – добавил Тимошенко.