Коституционный Суд якобы еще не принял решение относительно отдельных положений законов об электронном декларировании. Поэтому глава КС Александр Тупицкий убеждает, что информация об ограничении полномочия НАПК – преувеличена.

Что говорит глава КСУ

Мол, большой блок борьбы с коррупцией выделили в отдельное производство, которое еще не приняли. Об этом заявил Тупицкий на брифинге, сообщает 24 канал.

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Разогнанная НАПК ситуация о том, что теперь все остановилось, и они не могут делать проверки, и государственные служащие не будут назначаться, и все пропало с борьбой – абсолютно нет,

– убеждает Тупицкий.

По словам главы КСУ, если бы суд был ангажирован и предвзят, проголосовали бы за все представления.

Что говорят в НАПК

В НАПК отметили, что несмотря на восстановление реестра деклараций, негативные последствия для антикоррупционной системы остались. В частности, в агентстве отметили, что теперь нельзя проверять электронные декларации и тысячи чиновников смогут уклониться от ответственности за коррупцию.

Обратите внимание! 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной статью о наказании для чиновников за ложь в декларациях. Из-за этого президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО и подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ.

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