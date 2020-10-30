"Не соответствует действительности": глава КСУ прокомментировал ограничение полномочий НАПК
Коституционный Суд якобы еще не принял решение относительно отдельных положений законов об электронном декларировании. Поэтому глава КС Александр Тупицкий убеждает, что информация об ограничении полномочия НАПК – преувеличена.
Что говорит глава КСУ
Мол, большой блок борьбы с коррупцией выделили в отдельное производство, которое еще не приняли. Об этом заявил Тупицкий на брифинге, сообщает 24 канал.
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Разогнанная НАПК ситуация о том, что теперь все остановилось, и они не могут делать проверки, и государственные служащие не будут назначаться, и все пропало с борьбой – абсолютно нет,
– убеждает Тупицкий.
По словам главы КСУ, если бы суд был ангажирован и предвзят, проголосовали бы за все представления.
Что говорят в НАПК
В НАПК отметили, что несмотря на восстановление реестра деклараций, негативные последствия для антикоррупционной системы остались. В частности, в агентстве отметили, что теперь нельзя проверять электронные декларации и тысячи чиновников смогут уклониться от ответственности за коррупцию.
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