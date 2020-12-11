Представитель Православной церкви Украины выразил негативное отношение к главной новогодней елке в Киеве. Причиной стало украшение, которое повесили на ее верхушку вместо Вифлеемской звезды.

Софиевская площадь, на которой разместили елку, является святым местом. Об этом заявил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор на странице в фейсбуке.

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По его словам, "ведьминская шляпа" не имеет ничего общего ни с Рождеством, ни с Новым годом.

К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая символизирует Рождество, свет, надежду,

– заявил представитель ПЦУ.



Елка 2021 на Софийской площади / Фото Folk Ukraine

По мнению Ивана Сидора, с главной елкой страны не стоило экспериментировать. По его словам, шляпа на фоне тысячелетних крестов Софийского собора является неуместной.

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Впрочем, представитель ПЦУ добавил, что это исключительно его личное мнение и предложил людям принять участие в дискуссии об этом.

Обратите внимание! Официальное празднование Нового года в Киеве начнется 19 декабря. Через COVID-19 киевляне смогут наблюдать за моментом открытия елки в режиме онлайн. Подробнее о главной елке страны в 2021 году – читайте по ссылке.