Александр Лукашенко заявил, что протестующие и политики, которые выехали за границу, не примут Беларусь "тепленькой". Самопровозглашенный президент уверен, что он и его режим выстоят.

Лукашенко считает, что участники протестов и оппозиционеры, находящиеся ныне в Польше и Литве, надеются, что к весне 2021 года экономика в Беларуси рухнет. Об этом сообщает "Беларусь сегодня".

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И мы (оппозиционеры, протестующие – 24 канал) здесь придем, возьмем Беларусь "тепленькой". Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь "тепленькой",

– заявил Лукашенко.

Он уверен, что его режиму удастся выстоять, хотя и не отрицает, что будет сложно.

"Тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сам сохранится и сохранит свое государство", – уточнил Лукашенко. По мнению политика, людям нужно обеспечить "понимание ситуации".

Обратите внимание! С начала августа в Беларуси продолжаются массовые протесты. А правоохранители и дальше задерживают активистов. В течение дня 8 ноября и ночи 9 ноября правозащитники насчитали более тысячи задержанных на Марше народовластия. Больше о протестах в Беларуси читайте здесь.