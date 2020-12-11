В свежем выпуске "Голоса Америки" за 11 декабря – появление вакцины от коронавируса не означает, что люди смогут пренебрегать правилами безопасности. Ученые дали несколько советов, как предостеречь себя от опасной болезни, находясь в такси.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В США казнили федерального заключенного путем инъекции. В момент совершения преступления ему было 18 лет. Джо Байден и Камала Гаррис названы "Людьми года" по версии журнала Time. Президент Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, по которому на всей американской международной помощи должен стоять соответствующий логотип. По нему будет понятно, что спонсором помощи выступили американские налогоплательщики.