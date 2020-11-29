Что известно об инциденте

Житель Индии Шибдас Бандиопадий 11 ноября получил положительный тест на COVID-19. Через некоторое время 75-летний мужчина вернулся домой. Об этом сообщает ndtv.

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Однако его родственники были уверены, что кремировали Бандиопадия. Перед тем медики сообщили, что больной умер. Мужчина вернулся за день, когда его семья собиралась исполнить обряд в честь умершего – шрад.

Как родственники перепутали тела

Согласно протоколам COVID-19, тело родственникам выдали в пластиковом пакете и показали на расстоянии. Только за день до шрада медики позвонили и сообщили об ошибке.

Мы шокированы и удивлены. Однако мы привезли его домой. Мы не знаем, кого мы кремировали,

– рассказал сын Бандиопадия.

Обратите внимание! Индия – одна из первых стран по количеству больных коронавирусом. Всего в стране заболели более 9,3 миллиона человек, однако 8,8 миллиона – выздоровели. Умерли более 137 тысяч пациентов.

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