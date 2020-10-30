Глава КСУ Александр Тупицкий объяснил, что не знает, как внести в декларацию земельный участок в Крыму.

Поскольку Тупицкий не может въехать в Крым, оформлением участка занимались юристы. Об этом Тупицкий заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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Почему Тупицкий не внес в декларацию участок

Не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским, но обстоятельства, не от меня зависят, создались так,

– сказал глава КСУ.

По словам главы КСУ, если внести в декларацию то, "что ты не признаешь", могут возникнуть вопросы. По российскому законодательству, при таких обстоятельствах могут снести дом.

Тупицкий признал, что стоило обратиться в НАПК, чтобы ему объяснили, как юридически правильно внести в декларацию участок.

Что этому предшествовало

27 октября Конституционный Суд признал неконституционным наказание для чиновников за ложь в декларациях.

Впоследствии журналисты "Схем" обнародовали расследование о том, что глава КСУ не задекларировал участок в Крыму, который купил после аннексии по российскому законодательству.

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