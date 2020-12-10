В Украину надвигается циклон Yvonne. Он принесет осадки, мокрый снег или даже ледяной дождь. Однако непогода продлится недолго, и уже 11 декабря в большинстве регионов Украины будет сухо.

Непогоду в ночь с 10 на 11 декабря стоит ожидать в западных и северных областях и в Винницкой области. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Актуально Массовые ДТП и ограничение движения на дорогах: какие последствия непогоды в Украине – фото

Нас задевает южный циклон Yvonne и поэтому ближайшей ночью в западных, северных областях плюс Винниччина ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь,

– подчеркнула Диденко.

Что еще сказала синоптик

Над Западной Европой погода образовала "целый венок" активных циклонов. Именно поэтому стоит готовиться к осадкам, порывистому ветру и другим сложным погодным условиям.

Однако уже через несколько дней в Украине будет преобладать сухая погода.

Ветер будет достигать штормовых порывов.