С неба может падать ледяной дождь: Украину накроет циклон Yvonne
В Украину надвигается циклон Yvonne. Он принесет осадки, мокрый снег или даже ледяной дождь. Однако непогода продлится недолго, и уже 11 декабря в большинстве регионов Украины будет сухо.
Непогоду в ночь с 10 на 11 декабря стоит ожидать в западных и северных областях и в Винницкой области. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
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Нас задевает южный циклон Yvonne и поэтому ближайшей ночью в западных, северных областях плюс Винниччина ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, или даже ледяной дождь,
– подчеркнула Диденко.
Что еще сказала синоптик
- Над Западной Европой погода образовала "целый венок" активных циклонов. Именно поэтому стоит готовиться к осадкам, порывистому ветру и другим сложным погодным условиям.
- Однако уже через несколько дней в Украине будет преобладать сухая погода.
- Ветер будет достигать штормовых порывов.
- Температура ночью опустится до -3 градусов мороза.
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