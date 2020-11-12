Недалеко от Шарм-эль-Шейха в Египте 12 ноября разбился вертолет с миротворцами. На борту были жители США, Чехии и Франции. Известно, что 8 человек погибли.

Что известно об авиакатастрофе

В результате аварии погибли 8 миротворцев, среди которых 6 – американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции. Среди погибших также чех и француз.

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Известно, что 1 американец выжил. Его забрали в больницу.

По предварительной версии, вертолет разбился в результате несчастного случая, однако причины авиакатастрофы расследуются.

Миротворцы в Египте: что известно

Миротворцы на Синайском полуострове наблюдают за мирным соглашением, которое достигли Египет и Израиль в 1978 году.

В состав миротворческого контингента входят более 1100 военнослужащих из 13 стран. В частности, из Австралии, Великобритании, Фиджи и США.

К слову, в последние годы уровень безопасности в регионе снизился в связи с действиями "Исламского государства".



Место, где произошла авиакатастрофа/ Карта CNN