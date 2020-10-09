Недоверие и выговор Сологубу и Рожковой: реакция США на ситуацию в НБУ
В посольстве США в Украине обеспокоены последними событиями в Нацбанке. Речь идет о выражении недоверия и выговоре первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу.
В американском дипведомстве отметили, что разделяют позицию МВФ. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в твиттере.
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Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины,
- заявили в представительстве США.
Что известно о недоверии Рожковой и Сологубу
Совет НБУ объявил 5 октября выговор и недоверие Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу – членам команды бывшего главы регулятора Якова Смолия.
Председатель Совета Богдан Данилишин отметил, что Рожкова и Сологуб являются служащими и непосредственно участвуют в выполнении функций НБУ. Рожкова и Сологуб вроде бы нарушили:
- приказ "о публичных коммуникациях и взаимодействии Национального банка Украины со средствами массовой информации",
- Кодекс этики работника НБУ.
Что о ситуации с Рожковой и Сологубом сказали в МВФ?
В Международном Валютном Фонде отметили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком. Ведь они разрабатывались в течение многих лет в сотрудничестве с МВФ.