В посольстве США в Украине обеспокоены последними событиями в Нацбанке. Речь идет о выражении недоверия и выговоре первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу.

В американском дипведомстве отметили, что разделяют позицию МВФ. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в твиттере.

К теме Глава Нацбанка Шевченко объяснил причины выговоров своим заместителям

Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины,

- заявили в представительстве США.

Ми поділяємо стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу. Міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України.https://t.co/kwR4Hayfco — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 9, 2020

Что известно о недоверии Рожковой и Сологубу

Совет НБУ объявил 5 октября выговор и недоверие Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу – членам команды бывшего главы регулятора Якова Смолия.

Председатель Совета Богдан Данилишин отметил, что Рожкова и Сологуб являются служащими и непосредственно участвуют в выполнении функций НБУ. Рожкова и Сологуб вроде бы нарушили:

приказ "о публичных коммуникациях и взаимодействии Национального банка Украины со средствами массовой информации",



Кодекс этики работника НБУ.